Мнение: Лукашенко в Сочи

22.02.2021, 20:30, Разное

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Лукашенко сегодня прилетел в Сочи на переговоры с Путиным. Обсуждаются вопросы экономической поддержки белорусской экономики и подписание новых дорожных карт по экономической интеграции РФ и Белоруссии, а также вопросы углубления военного сотрудничества на фоне осложнения международной обстановки. Как заявил сам Лукашенко, почти все дорожные карты готовы к подписанию (разумеется, кроме самых ключевых). Также Лукашенко поблагодарил за оказанную в прошлом году помощь, которая помогла ему остаться у власти. В Сочи Лукашенко летел уже после того, как было объявлено, что голоование за новую Конституцию пройдет в начале 2022-го года, этой ясности по срокам от него осенью добивался Кремль.

Повод для хорошего настроения у Лукашенко был, ситуация внутри страны относительно стабилизировалось, протесты сдулись (что признала сама Тихановская), ситуация с коронавирусом контролируемая.

Что ожидается – Россия будет традиционно давить на Лукашенко, чтобы тот скорее подписывал, Лукашенко уже традиционно будет петлять. С другой стороны, разрыв с Западом оставляет ему куда как меньше пространства для маневра, чем это было чуть более года назад в Сочи, когда договориться совсем не получилось.

Вечером, возможно, будет информация о том, договорились или нет.

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