 

Киевский отель получил разрешение на открытие первого казино в столице

22.02.2021, 20:28, Новости дня
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Отель класса “люкс” Fairmont Grand Hotel Kyiv первым в Киеве получил разрешение на открытие казино. Об этом сообщается на сайте Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Украины.

Разрешение предусматривает организацию и проведение азартных игр в залах казино, залах игровых автоматов и проведение букмекерской деятельности в соответствующих пунктах на первом этаже отеля, общей площадью 1562,1 м2.

НВ отмечает, что на базе Fairmont Grand Hotel Kyiv должно открыться казино Shangri-La, оно принадлежит Storm International. Однако, компания еще не получила соответствующую лицензию.

По данным издания, 12 украинских гостиниц и отелей уже имеют разрешения на открытие игорных заведений: пять в Киеве, два во Львове, по одному в Харькове, Одессе, Виннице, Ровно и Белой Церкви.

Закон №768-IX, регулирующий сферу игорного бизнеса, приняли за основу 16 января 2020 года, а 14 июля после рассмотрения 3,5 тыс. правок Рада поддержала документ во втором чтении. За проголосовали 248 депутатов при минимально необходимых 226, в основном от “Слуги народа”. “Оппозиционная платформа – За жизнь”, “Европейская солидарность”, “Батьківщина” и “Голос” не дали ни одного голоса.

В тот же день в парламенте зарегистрировали постановления об отмене результатов голосования. 21 июля Рада разблокировала подписание закона. 11 августа его подписал президент Владимир Зеленский.

В законе прописаны требования к деятельности казино, букмекерских контор и игорных залов. В частности, игровые автоматы можно будет установить в отелях стандарта “три звезды” и выше, а казино – в четырех- и пятизвездочных отелях и в специальной игорной зоне, которая может быть создана по решению Кабинета Министров.

Гостиница Fairmont Grand Hotel Kyiv открыта в 2010 году и находится в Киеве по улице Набережно-Крещатицкая, 1. По информации издания “Бизнес.Цензор”, конечным бенефициаром Fairmont Grand Hotel Kyiv есть бизнесмен Леонид Юрушев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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