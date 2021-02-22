Мнение: Полицейские будни

22.02.2021, 20:18, Разное

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В Кузбассе возбудил дело о халатности против двух полицейских. 41-летний начальник смены дежурной части и 40-летний старший оперативный дежурный проигнорировали сигнал, что в одной из квартир Ленинского района Кемеровской области слышны женские крики о помощи. Полицейские зарегистрировали сообщение, но «халатно отнеслись к своим должностным обязанностям и не отправили группу на проверку данной информации».

В итоге молодой отморозок Владислав Канюс нанес 23-летней Вере Пехтелевой 56 телесных повреждений — «кровоподтеки, порезы, сломанный нос, черепно-мозговая травма» — и убил ее.

Если бы наряд приехал вовремя, девушку могли спасти.

Трагедия произошла еще в январе прошлого года. И все это время полицейских, по всей видимости, думали отмазать. И, скорей всего, отмазали бы. Если бы не чересчур большой резонанс в социальных сетях.

Сейчас в местном МВД говорят, что по результатам служебной проверки к «строгой дисциплинарной ответственности» привлекут и руководителей полицейских, обвиненных в халатности.

Но что мешало сделать это еще год назад? Никто не шумел? Все помалкивали? А раз все помалкивают, за что наказывать полицейских? Это всего лишь полицейские будни? Серые и унылые?

Фотографии убийцы и жертвы отсюда

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