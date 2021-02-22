Трижды «жемчужный»

22.02.2021, 19:46, Разное

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Бывший прапорщик Вадим Бойко получил третий условный срок.

18 февраля Красногвардейский суд Петербурга вынес приговор 45-летнему Вадиму Бойко, больше известному как «жемчужный прапорщик»: лишение свободы на полтора года условно с испытательным сроком два года. На судебное заседание обвиняемый, до этого находившийся под домашним арестом, явился в бодром расположении духа и без вещей. Было очень похоже, что ни к чему плохому он не готовится.

«Жемчужный прапорщик» Вадим Бойко на одном из заседаний суда. Фото: РИА НовостиНе допросил, но допросился

В этот раз Бойко судили по ст. 318 ч. 1 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». 19 сентября прошлого года отставной прапорщик затеял скандал с охранником гипермаркета на проспекте Косыгина, 4, который быстро перерос в уличную драку. Прибывшие по вызову оперативники задержали Бойко и доставили в 13-й отдел полиции для составления административного протокола. Опрашивать задержанного по обстоятельствам драки поручили 26-летнему помощнику оперативного дежурного.

Однако в мирном русле разговор продолжался не более двух минут. Потом пенсионер МВД потерял самообладание и нанес помощнику оперативного дежурного крепкий удар по голове, от которого последний потерял сознание. Вызванные в 13-й отдел полиции врачи скорой помощи диагностировали черепно-мозговую травму и сильный ушиб нижней челюсти. В отношении Бойко в тот же день возбудили уголовное дело, а 20 сентября суд отправил «жемчужного прапорщика» под домашний арест.

Первые «хорьки»

Вадим Бойко вышел на пенсию в 2011 году в возрасте 36 лет (он служил в ОМОНе, неоднократно ездил в командировки в Чечню, где год считается за три). К тому моменту экс-полицейский уже успел прославиться на всю страну.

Еще с 2007 года Бойко был замечен на разгонах несанкционированных митингов в Петербурге. А 31 июля 2010 года, на акции в защиту 31-й статьи Конституции РФ у Гостиного Двора, произошел случай, вызвавший всеобщее возмущение. Прапорщик подошел к митингующим с вопросом: «Хорьки, … кому еще?!» В ответ на замечание из толпы «Чего материшься?» он схватил за волосы молодого человека в красной футболке (Дмитрия Семенова) и нанёс ему удар по голове дубинкой. Затем оттаскал за волосы и поколотил Светлану Павлушину, сцепился с Эдуардом Балагуровым, которому пытался выдавить глаза. При этом на запястье у Бойко красовалась тройная нитка жемчуга (впоследствии полицейский настаивал, что это пластик), из-за чего он и получил прозвище «жемчужный прапорщик».

За жестокие избиения митингующих в 2010-м Следственный комитет возбудил в отношении стража порядка уголовное дело по ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». 26 декабря 2011 года суд приговорил Бойко к трем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Вадим Бойко на разгоне акции оппозиции 31 июля 2010 года в Петербурге. Фото: Игорь Самойлов / РИА НовостиОтчебучил досрочно

До истечения срока, 10 мая 2013 года, «жемчужный прапорщик» совершил новое преступление.

В тот вечер в кафе «Чебурек» в центре Петербурга Бойко отмечал День Победы. По завершении празднования герой покинул заведение, но вдруг не обнаружил у себя наручных часов и решил вернуться за ними в кафе. Но перед этим заехал домой и для убедительности захватил с собой охотничье ружье (ТОЗ-16). Далее, как следует из материалов уголовного дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданин ворвался в чебуречную, выстрелил один раз в воздух, после чего направил оружие на персонал кафе и потребовал вернуть ему часы. В этот момент дебошира задержал наряд полиции. Ему предъявили обвинение в хулиганстве с применением оружия (ст. 213 УК РФ).

С учетом того, что Бойко совершил преступление во время испытательного срока по предыдущему решению суда, гособвинитель настаивал на реальном лишении свободы на четыре года в колонии общего режима. Тем не менее Дзержинский районный суд вновь пощадил фигуранта. 24 ноября 2014 года бывшего сотрудника полка патрульно-постовой службы при ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти приговорили к трем годам условно с испытательным сроком в два года.

Каждому свое

Адвокаты, с которыми побеседовала «Новая», утверждают, что ни в одном из случаев, приговаривая Бойко к условному сроку, судьи закон не нарушили. Рассматривать как отягчающее обстоятельство преступление, совершенное во время непогашенного условного срока, — это право, но не обязанность суда. Снисхождение к Бойко проявилось в том, что суд это право ни разу не применил.

Таких «снисходительных» приговоров в Петербурге пруд пруди.

18 января бывшего замкомвзвода отдельного батальона полиции МОВО Петра Локшина приговорили к пяти годам условно за взятку в размере 56 тысяч рублей. 8 декабря прошлого года сотрудник отдельной роты патрульно-постовой службы Сергей Володченко и оперуполномоченный 75-го отдела полиции Максим Гулемпинченко, обвиняемые в превышении должностных полномочий и вымогательстве 400 тысяч рублей, получили шесть лет условного срока. Продолжать можно долго.

Любопытно другое: в тот же день, 18 февраля, в Невском районном суде рассматривалось похожее дело. По такой же ст. 318 ч. 1 УК РФ судили петербуржца, который 24 ноября 2020 года на станции метро «Обухово», находясь в состоянии алкогольного опьянения и грубо нарушая общественный порядок, в ответ на замечание сотрудника отдельного батальона полиции № 2 УП на метрополитене нанес тому удар рукой в область головы. Никаких особо тяжких последствий это не повлекло, однако, по мнению суда, причинило правоохранителю «физическую боль и моральный вред». Мужчину на 1 год 8 месяцев отправили в колонию строгого режима. Погоны он не носил.

Борис Груздадвокат

— По закону в случае совершения условно осужденным в течение испытательного срока преступления небольшой или средней тяжести вопрос о сохранении или отмене условного осуждения решается судом. Каждый раз это рассматривается в индивидуальном порядке. Но в РФ практика как раз такова, что репрессию применяют достаточно жестко, даже в отношении менее опасных деяний. В случае с «жемчужным прапорщиком» чувствуется, что речь идет о социально близком человеке, поэтому такого рода людям и преступлениям оказывается снисхождение. Такой подход неоправданный и несправедливый, но абсолютно укладывающийся в логику нынешней власти, когда «друзьям — все, врагам — закон».

Иван Павловадвокат

— В нашей стране в каждом судебном процессе все зависит от обстоятельств и от личности. Часто жалуются, что в РФ мало оправдательных приговоров. Но если смотреть на статистику, то преобладающее число оправдательных приговоров выносится по делам частного обвинения, где нет никакого государственного интереса, и по так называемым должностным преступлениям. Здесь и оправданий больше, и приговоры мягче.

По практике применения законодательства, когда судьи рассматривают такие дела, где обвиняемыми проходят сотрудники (пусть даже бывшие) правоохранительных органов, они словно примеряют этот кафтанчик на себя: как бы они хотели, чтобы к ним относились, если они попадут в жернова этой системы.

Динар Идрисовправозащитник

— В целом по статистике в РФ основные приговоры по 318-й статье — штрафы. Хотя закон позволяет дать до десяти лет лишения свободы.

Государство воспринимало «жемчужного прапорщика» как функцию. Система его воспитала, сделала цепной собакой режима. Когда Бойко провинился, сначала его отмазывали, но недолго. Общество жаждало справедливости, и прапорщика сдали. Система позащищала и выплюнула. Сейчас ту же ситуацию мы наблюдаем с Колей «запотело забрало», ударившим в живот Маргариту Юдину. Колю пока отмазывают, но если народ не успокоится, сдадут и его.

Бойко не агрессивным быть не может. Все его выходки хулиганского эмоционального плана. Все его преступления не умышленные. Я бы отправил Бойко на психиатрическое лечение, чтобы врачи поработали с его девиациями.

Нина Петлянова

«Новая в Петербурге»

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