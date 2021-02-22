Париж возглавил рейтинг самых опасных городов Франции

22.02.2021, 19:44, Новости дня

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Столица Франции является самым опасным для проживания городом и опережает по показателю преступности свой пригород Бобиньи и Марсель, пишет CNEWS. Согласно подсчётам издания, каждый седьмой парижанин рискует стать жертвой преступления.



Reuters

Во время переезда в другой город больше всего волнует вопрос, насколько безопасно будет жить на новом месте. Чтобы выяснить это, сайт CNEWS составил рейтинг самых опасных городов во Франции.

Ни для кого не станет сюрпризом, что на верхней строчке расположилась французская столица. Как рассказывает издание, за 2019 год в Париже произошло 314 530 преступлений и правонарушений на более чем 3 миллионов жителей. Таким образом, в этом городе каждый седьмой человек рискует подвергнуться нападению.

На второе место в этом рейтинге поднялся печально знаменитый Бобиньи и департамент Сен-Сен-Дени, где он находится. Там в 2019 году на 1 544 166 жителей приходилось 150 176 преступлений и правонарушений, поэтому риск нападения составляет 1 к 10.

Замыкает тройку самых опасных городов Франции Марсель: за 2019 год здесь насчитали 155 948 преступлений и правонарушений на 1 996 351 жителей. Согласно подсчётам сайта, в департаменте Буш-дю-Рон, где находится этот знамений порт, 1 из 13 французов может пострадать от рук нарушителей закона.

Наконец, на четвёртой и пятой строчках оказались Лион и Монпелье. Чем больше людей на квадратный метр проживает в определённой географической зоне, тем больше преступлений там совершается, отмечает закономерность CNEWS в заключение.