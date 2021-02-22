 

Джонсон назвал сроки снятия ограничений по коронавирусу в Англии

22.02.2021, 19:42, Новости дня
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Власти Великобритании рассчитывают к 21 июня снять все ограничения, введенные в Англии в связи с осложнением ситуации с пандемией коронавируса, сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

«К 21 июня мы рассчитываем снять все легальные ограничения на социальные контакты», – передает сообщение премьера РИА «Новости».

Уточняется, что первый этап снятия ограничений начнется 8 марта, когда откроются школы и будут разрешены встречи под открытым небом с одним посторонним человеком. При этом с 29 марта во время старта школьных каникул, вновь начнет действовать «правило шести»: проводить время вместе на улице смогут шесть человек или две семьи. Тогда же планируется открыть теннисные корты, гольф-клубы и разрешить занятия другими видами спорта под открытым небом. С 12 апреля начнут открываться непродовольственные магазины, террасы ресторанов, салоны красоты, парикмахерские, музеи, библиотеки и зоопарки. В середине мая, вероятно, смогут возобновить работу пабы, рестораны, кинотеатры, гостиницы,

Как отметил Джонсон, для каждого этапа ослабления ограничений необходимо будет соблюдение четырех условий: успешное продолжение программы вакцинации, наличие свидетельств того, что вакцинация сократила число госпитализаций и смертей среди привившихся, отсутствие риска увеличения числа госпитализаций и отсутствие значительной угрозы от новых штаммов COVID-19. Перед каждым из этапов будет проводиться оценка текущей ситуации.

С 4 января в Британии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Как и тогда, дома разрешается покидать только для покупки продуктов и лекарств, посещения врача и поездок на работу, если работать из дома нет возможности. С конца декабря на большей части территории страны закрыты магазины, которые продают не предметы первой необходимости. Также закрыты рестораны, пабы и кафе. Карантин продлится как минимум до середины февраля.

На фоне пандемии ВВП Британии рекордно обвалился в 2020 году.



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