Rolls-Royce установил собственный рекорд по продажам в России

22.02.2021, 19:40, Разное

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Компания Rolls-Royce установила новый собственный рекорд по продажам на территории РФ за 2020 год. Им удалось реализовать 200 новых автомобилей.

В настоящий момент на территории Российской Федерации официально работают только три дилера премиального бренда. Два из них находятся в Москве, которая и стала лидером по количеству проданных автомобилей, а один в Санкт-Петербурге. Представители бренда отметили, что подобное количество проданных автомобилей позволило РФ занять лидирующую позицию по продажам на территории континентальной Европы. Они также поблагодарили дилеров за оказание наивысшего уровня представления собственных услуг и принятые меры в рамках пандемии, которая не позволила негативно отразиться на количестве проданных Rolls-Royce.

Самыми распространёнными моделями Rolls-Royce в РФ стали Cullinan и Black Badge. В представительстве отметили, что они с нетерпением ждут поставки нового Ghost, который был представлен общественности осенью 2020 года. Ожидается, что уже к концу февраля покупатели получат свои автомобили, пишет интернет-издание «ГлобалМСК».