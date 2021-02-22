 

Ученые связали деятельность микробиома кишечника с продолжительностью жизни

22.02.2021, 19:40, Разное
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Зарубежные исследователи провели исследование, в ходе которого изучили влияние деятельности кишечного микробиома на динамику развития здоровья людей. Выяснилось, что склонность упомянутого объекта организма к метаморфозам может свидетельствовать о перспективе большей продолжительности жизни.
Процесс исследования, в котором приняли участие более 9 тысяч человек в трех разных категориях, показал, что старение организма приводит к большей уникальности и персонифицированности кишечного микробиома, попутно приводя к уменьшению количества ряда основных бактерий. Кроме того, такая закономерность напрямую связана с показателями физического здоровья и долголетия. Специалисты сделали вывод, что неспособность микробиома к изменениям и отсутствие сокращения основных бактерий в конечном счете свидетельствует о слабом здоровье и небольшой продолжительности жизни людей.

Кроме того, исследователи смогли выявить стабильность метаболических функций, выполняемых микробиомами, для разных людей, даже несмотря на различия в дизайне. При этом, по словам экспертов, имеют место определенные метаболиты, связанные с долголетием, и в кишечниках жителей планеты, микробиомы которых следовали за более здоровыми.

Источник: glas.ru



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