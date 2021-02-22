 

“У всех есть свои проблемы”: Анна Завортонюк призвала подписчиков любить самих себя

22.02.2021, 19:40, Разное
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Популярная блогер и модель Анна Заворотнюк, являющаяся дочерью знаменитой актрисы, разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой поразмышляла о нюансах отношения людей к самим себе. Пост знаменитости вызвал массу солидарных отзывов от подписчиков.
Отправной точкой откровений красотки стали результаты её недавнего опроса в Stories собственного микроблога, посвященного отношению её подписчиков к публикациям звезд в соцсетях. Выяснилось, что абсолютное большинство посетителей её страницы испытывают определенные комплексы, сравнивая свою внешность с образами знаменитых селебрити. Анна Заворотнюк поспешила успокоить фолловеров, заявив, что нередко сама испытывает подобные ощущения. Тем не менее, она напомнила, что в социальных сетях звезды шоу-бизнеса демонстрируют лишь позитивную сторону своей внешности, а на самом деле – у каждой знаменитости имеются “свои проблемы”. “Нужно научиться любить себя. И понимать, что люди, в большинстве своем, делятся в социальных сетях своими успехами, достижениями и чем-то позитивным. Так принято. Мало кто хочет выставлять свои проблемы и переживания. А они есть у всех, конечно, в разной степени, но тем не менее”, – резюмировала хозяйка аккаунта.

В комментариях фолловеры откровенно поделились с Анной Заворотнюк свои видением поднятого вопроса и признались, что довольно часто подвержены аналогичным переживаниям. Они также поблагодарили знаменитость за поддержку и добрые советы. К слову, часть поклонников традиционно похвалили красоту и позитивный настрой своей любимицы.



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