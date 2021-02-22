 

Компания Microsoft представила новый пакет приложений Office 2021

22.02.2021, 19:38, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Microsoft представили новый пакет Office 2021, который, по словам разработчика, станет доступным для пользователей уже до конца текущего года. Новые офисные программы предназначены для установки на устройства с операционными системами Windows и macOS.

Напомним, что предыдущая версия Office 2019 вышла без подписки. Иначе говоря, пользователи могли заплатить за нее только один раз, избавив себя от потребности продлевать срок действия. На этот раз будет точно так же, обещает разработчик.

Также в Microsoft сообщили о выходе корпоративного пакета приложений Office LTSC, который также на протяжении длительного времени не потребует никаких обновлений. Очевидно, что в обеих версиях будет обеспечена поддержка так называемой темной темы. Кроме того, сотрудники компании обещают улучшение работы стандартных программ и расширение их функций.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09 / Путин продлил меры по урегулированию положения иностранцев в России

05.08 / В Курганской области введут сертификаты на бесплатное посещение кружков детьми

30.01 / Киевское “Динамо” хочет первым в Восточной Европе выпустить фан-токены на блокчейн платформе

07.08 / Число жертв взрыва в Бейруте выросло до 154 человек

19.07 / Против требовавших отставки Нетаньяху демонстрантов применили водометы

27.01 / Мнения: Путин предложил глобальную левую идею

22.07 / Эстонские учёные изобрели дешёвый способ очистки питьевой воды — электродами

24.07 / Мнения: Жертвы домогательств не с теми судятся

06.07 / Известно, как менялась цена на Mercedes-Benz C-Class в России

06.11 / “Судьям” в оккупированном Крыму объявили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны – украинская прокуратура

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска