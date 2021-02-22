Компания Microsoft представила новый пакет приложений Office 2021

22.02.2021, 19:38, Новости дня

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В Microsoft представили новый пакет Office 2021, который, по словам разработчика, станет доступным для пользователей уже до конца текущего года. Новые офисные программы предназначены для установки на устройства с операционными системами Windows и macOS.

Напомним, что предыдущая версия Office 2019 вышла без подписки. Иначе говоря, пользователи могли заплатить за нее только один раз, избавив себя от потребности продлевать срок действия. На этот раз будет точно так же, обещает разработчик.

Также в Microsoft сообщили о выходе корпоративного пакета приложений Office LTSC, который также на протяжении длительного времени не потребует никаких обновлений. Очевидно, что в обеих версиях будет обеспечена поддержка так называемой темной темы. Кроме того, сотрудники компании обещают улучшение работы стандартных программ и расширение их функций.