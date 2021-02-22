Правительство Украины одобрило решение об индексации пенсий с 1 марта

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22.02.2021, 19:34, Новости дня
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Правительство Украины 22 февраля одобрило постановление, которое предусматривает проведение индексации пенсий с 1 марта. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

“Утвержден показатель увеличения размера пенсий, исчисленного от заработной платы и страхового стажа каждого пенсионера на уровне 11%, что соответствует 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы за три календарных года, предшествующих году, в котором проводится увеличение по сравнению с тремя календарными годами, предшествовавших году, который является предварительным относительно года, в котором производится увеличение (5% + 17%) / 2)”, – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате реализации постановления ожидается, что пенсии вырастут у 8 млн человек. В среднем размер пенсии повысится на 308 грн. Минимальный размер повышения установлен на уровне 100 грн, отмечается в релизе.

Минимальная пенсионная выплата вырастет до уровня 2200 грн лицам, имеющим длительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

17 февраля Кабинет Министров Украины на заседании утвердил бюджет Пенсионного фонда, в котором, в частности, предусмотрели рост пенсий в связи с повышением минимальной заработной платы и их индексацией. Расходы фонда ожидаются на уровне 495,5 млрд грн.

В Украине с 1 января повысилась минимальная зарплата, она установлена на уровне 6 тыс. грн в месяц. 

По данным Пенсионного фонда, в Украине более 11,1 млн пенсионеров. Средний размер пенсии на 1 января – 3507 грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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