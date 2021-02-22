Таран рассказал о “дорожной карте” украинской армии от Зеленского и заверил, что противоречий между Минобороны и Генштабом ВСУ нет

22.02.2021, 19:34, Новости дня

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Министр обороны Украины Андрей Таран заверил, что Минобороны и Вооруженные силы Украины едины в понимании необходимости усиления обороноспособности государства. Об этом он сказал на брифинге, передает корреспондент “ГОРДОН”.

Таран сообщил, что на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский определил для Минобороны и ВСУ следующие задания:

укрепление украинской армии, которая должна функционировать по принципам и стандартам НАТО;

подготовка плана комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники;

определение реальных шагов и сроков их выполнения по переходу к профессиональной армии;

обеспечение всех категорий военных достойной зарплатой

подготовка программы обеспечения жильем всех военных (как тех, кто сейчас проходит службу, так и военных пенсионеров, которые годами ждут жилья).

Министр назвал этот перечень дорожной картой для Минобороны и ВСУ, и подчеркнул, что они “исполнены решимости исполнить поставленные задания”. “Мы едины в понимании необходимости усиления обороны Украины сегодня, выполнении наших международных обязательств и планомерного обретения военных критериев и стандартов для членства в НАТО”, – сказал Таран

В свою очередь, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заверил, что процесс реформирования украинской армии идет и есть серьезные достижения. Он отметил, что реформа началась в 2016 году, и в течение первых трех лет Минобороны и ВСУ совместно со стратегическими советниками стран-партнеров готовили наработки по ее выполнению.

“Год назад мы начали практические действия. Это очень серьезное мероприятие… И этот процесс сегодня у нас в Министерстве обороны и Вооруженных силах продолжается год практически. Конечно, есть трения, спорные вопросы, то, что сегодня кто-то противится, кто-то хочет, кто-то понимает, кто-то разобрался, кто-то нет. Многое впереди, и в законодательном плане, и размежевании полномочий по другим сферам, но работа, и результаты мы видим, и увидят все”, – пообещал он.

В ходе брифинга журналисты уточнили, планируется ли как-то прописать размежевание полномочий между Минобороны и Генштабом ВСУ, в противоречии которых на сегодняшний день заложена основа для многочисленных конфликтов.

“Размежевание полномочий между министром обороны и главнокомандующим у нас прописано в законе Украины про национальную безопасность. Точка. Оно уже прописано”, – категорично ответил Таран. Он добавил, что ведомства стараются уточнить свои сферы ответственности, задачи и полномочия, но противоречий в этом вопросе нет.

В конце января СМИ стало известно конфликте между министром обороны с одной стороны и главнокомандующим и командующим Воздушными силами ВСУ с другой. InfoResist со ссылкой на решение Окружного суда от 12 января сообщал об иске Хомчака, обжаловавшего результаты служебного расследования Минобороны, по итогам которого Таран вынес строгие выговоры генералам ВСУ в связи с перевозкой специального груза в Руанду из Болгарии. В Министерстве обороны тогда заявляли, что давать согласие на частные перевозки с помощью военных самолетов должен лично министр. А в Генштабе и Воздушных силах утверждали, что такие перелеты позволяют тренировать пилотов, и никакие согласования не нужны.

По данным главреда издания “Цензор.НЕТ” Юрия Бутусова, Таран и Хомчак не разговаривали несколько месяцев, с октября 2020-го, а их ведомства вели между собой “настоящие битвы из-за контрактов Ил-76, закупки “Дзвона”, “Фортеці”, медицины и другого военного бизнеса”.

По данным “Бабеля”, конфликт улаживал лично президент.

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