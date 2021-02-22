23 февраля «Эхо Москвы» будет крутить немецкие военные марши в знак поддержки Навального

22.02.2021, 19:31, Разное

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Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил о намерении провести акцию в поддержку политзаключённого блогера Алексея Навального 23 февраля. В этот день радиостанция будет играть немецкие военные марши, которые должны будут придать сил Навальному и его сторонникам.

По мнению Венедиктова, время, проведённое в Германии на лечении от отравления «Новичком», было самым светлым и радостным в жизни Навального. Именно в Берлине он дышал свободно, именно немецкая полиция защищала его от смерти, и именно в этой стране проживает его семья. Немецкие военные марши должны будут подбодрить Навального и придать его сил для дальнейшей борьбы. По мнению Венедиктова, под звуки этих маршей блогер мог бы даже написать книгу о своей борьбе против режима Путина.

«У нас государство очень любит песни времён Второй мировой. И Алексей Навальный, как патриот своей страны, тоже их любит. У нас много таких записей в загашнике: одних только гимнов «Люфтваффе» три штуки. Несколько пластинок нам передал сам Навальный: его дед служил в годы войны на Украине и любил слушать героическую военную музыку. Многие члены нашей редакции тоже приносят пластинки из дома, их сохранили их дедушки и прадедушки, некоторые даже получили их в награду за службу от командования», – сказал Венедиктов.

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