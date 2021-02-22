Мнение: Дорогой друг

22.02.2021, 19:24, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Главы МИД стран ЕС на встрече в Брюсселе договорились о расширении индивидуальных санкций против России. Среди тех, кто попадет под санкции, — глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, глава ФСИН Александр Калашников, командующий Росгвардией Виктор Золотов и генеральный прокурор Игорь Краснов….

В тот самый день, когда главы МИД стран ЕС собрались в Брюсселе, в Сочи к Владимиру Путину прилетел Александр Лукашенко.

И сказал президент России, что он «очень рад нашей новой личной встрече – это в современных условиях уже большая редкость и значительная ценность».

Ну, а как не радоваться-то? Лукашенко прилетает в Сочи как настоящий друг, товарищ, соратник и брат.

Дороговато, конечно, обходится дружба Путина с Лукашенко. Но разве можно экономить на дружбе?

Фотографии из Сочи отсюда

—