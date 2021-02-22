Мнение: Революционный держите шаг

22.02.2021, 19:00, Разное

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Активисты БЛМ устроили в Нью-Йорке шествие. Теперь уже против Байдена. Они считают, что новый президент использовал их и не намерен учитывать интересы этой группы американских граждан.

История ходит по кругу. Революционеры кроме революций ничего другого делать не умеют, не могут и не хотят. И всегда требуют продолжения банкета. Причина проста – революционеров много, билетов в счастливую жизнь мало. Мы видели аналогичную картину в соседней с нами Украине. Семен Семенченко исполнил свою вековую мечту и стал из комбатов депутатом Рады. Но на всех мандатов не хватило, а потому очень скоро активисты майдана пришли к выводу, что их незаслуженно отодвинули в сторону и начали устраивать локальные майданы по любому поводу. С требованием обратить внимание и вообще – идеалы майдана нельзя предавать.

Теперь в ту же историю вляпался и БЛМ. Маргиналов много, а все места заняты давно, и пускать их никто никуда и не собирался. А потому Байдена гэть, жизни черных важны, революция продолжается и все вот это.

Дело тут не в том, что революция – это плохо. Или наоборот, хорошо. Дело в том, что в любом социальном процессе ты либо субъект, либо объект, либо инструмент. БЛМ изначально был инструментом, и никто и не собирался повышать его статус. А активисты БЛМ были настолько безмозглы, что даже не догадывались о своем предназначении. Поэтому теперь их, конечно, будут убирать за печку, что им не нравится. Но деваться им некуда. Протестовать – да ради бога. Но что серьезнее – то их тут же прижмут к ногтю. Собственно, по этой причине Нацгвардию никто и не собирается выводить из Вашингтона. Не мифические террористы или трамписты смущают новую администрацию. Военных держат на предмет, если будет необходимо положить на полку уже ненужный инструмент.

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