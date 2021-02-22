 

Главный инфекционист США раскритиковал меры борьбы с COVID-19 в стране

22.02.2021, 18:48, Новости дня
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Соединенные Штаты справляются с распространением новой коронавирусной инфекции хуже, чем большинство стран, несмотря на свое богатство, сообщил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в эфире CNN.

«Оглядываясь назад, я уверен, что мы проявили себя хуже, чем большинство других стран, являясь при этом развитым, богатым государством. Очень непросто пытаться проводить разбор того, как развивались события. Плохо было тогда, плохо и сейчас», – передает слова Фаучи ТАСС.

По мнению инфекциониста, в вопросе борьбы с COVID-19 власти штатов не имели общей стратегии. Кроме того, считает Фаучи, население недооценило тяжесть последствий на ранних этапах развития пандемии коронавируса.

Ранее The New Times сообщила, что число жертв COVID-19 в США превысило потери в трех войнах.

Накануне сообщалось, что с начала пандемии в США было зарегистрировано более 28 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 497 670 человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям.

Президент США Джо Байден считает, что относительная нормализация ситуации с коронавирусом может наступить в стране к Рождеству или началу 2022 года. Он винит в осложнении ситуации с COVID-19 своего предшественника на посту президента Дональда Трампа.



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