Clubhouse забанила активистку Лизу Лазерсон после дискуссий о феминизме

22.02.2021, 18:48, Новости дня

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Социальная сеть Clubhouse забанила фем-активистку Лизу Лазерсон после того, как она вступила в дискуссию о правах женщин, в которой также участвовал главред журнала Esquire Сергей Минаев, тоже забаненный соцсетью.

Как предположила Лазерсон, на нее пожаловались противники «новой этики» и «культуры отмены», пишет TJournal.ru.

«Вчера меня заблокировали. Забавно, что это сделали противники «новой этики» и «культуры отмены». Они так сильно возмущались баном мужчин, но сами меня забанили. Все случилось после того, как я рассказала, что Сергей и другие участники дискуссии вели себя некорректно с феминистками. Но никто из спикеров не отправлял репорты на модераторов и Сергея. Очевидно, это делали слушатели, которых тоже возмущало, как мужчины, перебивая нас, объясняют нам, что вокруг вообще-то матриархат», – сказала Лазерсон.

Тем временем журналист Павел Осовцов, заблокированный Clubhouse, комментируя бан фем-активистки, сказал, что выступает против блокировки любого из участников дискуссии и считает нужным «говорить о важности уважения друг к другу и о недопустимости коллективных жалоб» в соцсети. Сообщается, что Clubhouse также забанил известного певца Джигана и ведущей Telegram-канала про Clubhouse Екатерину Кузнецову.

Дискуссия, вокруг которой развернулось обсуждение, называлась «Внимание, токсично: адекватный феминизм» и проходила вечером 20 февраля. Лазерсон объяснила, что несогласные с Минаевым слушатели стали отправлять «репорты», поскольку у них не было никакого другого способа «дизлайкнуть» спикера в ответ на тон беседы.

Ранее журналист и телеведущий Владимир Соловьев, комментируя ситуацию с Минаевым, заявил, что социальная сеть Clubhouse не протянет долго, если продолжит блокировать пользователей.