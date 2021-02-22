 

В России началась вакцинация бездомных от коронавируса

22.02.2021, 18:46, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На территории РФ началась вакцинация бездомных от коронавируса. Первые 40 человек были привиты в Санкт-Петербурге в рамках благотворительной программы.
В общественной организации «Ночлежка» сообщили, что в городе имеется внушительное число бездомных, и они все находятся в зоне риска. Именно поэтому инициатива по вакцинации, которая проходит при поддержке местных органов власти, крайне важна. После прививки бездомных временно размещают в благотворительной организации. Согласно официальной статистике, на территории Санкт-Петербурга проживают до 15 тыс. бездомных, но в «Ночлежке» считают, что эта цифра как минимум вдвое больше. Таким образом, вакцинация крайне необходима.

Вслед за Санкт-Петербургом НКО запустили аналогичный проект на территории Москвы. Пока остаётся неизвестным, кто именно возьмётся за прививание бездомных в других городах по всей России. Подобная инициатива является частью программы массовой вакцинации, запущенной ещё в январе, пишет интернет-издание «ГлобалМСК».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.11 / Социальная изоляция увеличивает риск гипертонии у женщин

20.07 / Хакеры могут удаленно поджигать смартфоны

08.08 / Инна Маликова раскрыла секрет регулярных занятий спортом

09.02 / Вместо Кирилла Серебренникова: Алексей Агранович назначен худруком “Гоголь-центра”

13.11 / Мнение: Декоммунизация курганов

15.02 / Платные тесты на ковид сравнили с Русско-японской войной

21.09 / В Казани задержали пьяного авиадебошира

12.07 / Больше креатива, космический Димон!

29.12 / ФСБ собирает компромат на главного украинского разведчика: запись разговора

28.12 / Мнение: Корона-будни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска