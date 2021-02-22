В России началась вакцинация бездомных от коронавируса

22.02.2021, 18:46, Разное

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На территории РФ началась вакцинация бездомных от коронавируса. Первые 40 человек были привиты в Санкт-Петербурге в рамках благотворительной программы.

В общественной организации «Ночлежка» сообщили, что в городе имеется внушительное число бездомных, и они все находятся в зоне риска. Именно поэтому инициатива по вакцинации, которая проходит при поддержке местных органов власти, крайне важна. После прививки бездомных временно размещают в благотворительной организации. Согласно официальной статистике, на территории Санкт-Петербурга проживают до 15 тыс. бездомных, но в «Ночлежке» считают, что эта цифра как минимум вдвое больше. Таким образом, вакцинация крайне необходима.

Вслед за Санкт-Петербургом НКО запустили аналогичный проект на территории Москвы. Пока остаётся неизвестным, кто именно возьмётся за прививание бездомных в других городах по всей России. Подобная инициатива является частью программы массовой вакцинации, запущенной ещё в январе, пишет интернет-издание «ГлобалМСК».