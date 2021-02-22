В Румынии обнаружили “уникальный” украденный шлем викинга

22.02.2021, 18:46, Разное

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В Румынии удалось обнаружить украденный шлем викинга. Средневековый артефакт назвали “уникальным” в государстве и признали одним из немногих найденных образцов во всей Европе.

Раду Олтеан, являющийся экспертом в области исторических иллюстраций, отметил, что шлем викинга датируется XI веком. Впервые ценный предмет был найден в 2010 году во время проведения ремонтных работ на реке Сирет, расположенной на северо-востоке Румынии. Его так и не передали представителям государственной службы охраны и след артефакта потерялся.

В декабре 2020 года начали расследование, которое привело к обнаружению драгоценного предмета сотрудниками румынской полиции. Форма шлема имеет некоторое сходство со средневековыми боевыми наголовьями эпохи викингов из Центральной и Восточной Европы, Киевской Руси и Прибалтики X-XIII веков. Артефакт, в отличие от древнерусских шлемов, изготовлен не из железа, а из бронзы. Шлем украшен медными инкрустациями. Это может указывать на его восточное происхождение. Исторический предмет мог быть импортирован из Средней Азии или изготовлен мастерами, выполнявшими “заказы” элиты венгров, печенегов, Киевской Руси.

По данным полиции, шлем “может датироваться периодом между XI и XIII веками и представляет собой тип обмундирования, который чаще всего встречается в Прибалтике и Киевской Руси”. В заявлении не было информации о том, как исчез шлем и где он находился. “Культурный товар” передали Национальному музею Молдовы в Яссах с целью включения его в список национального культурного наследия.

Викинги, называемые в Европе “северными людьми”, во Франции норманами, варягами на Руси, в Германии датчанами и в Византии варангами, были норвежскими мореплавателями из южной Скандинавии, которые много путешествовали, основывая поселения и государства в современной Великобритании, Ирландии, Исландии, странах Балтии и северной Франции. Но некоторые пошли гораздо дальше.

Киевская Русь, первое русское государство со столицей в сегодняшнем Киеве, была основана викингами в середине IX века. Она просуществовала до середины XIII века, пока не поддался нашествию монголов. На пике своего развития в начале и середине XI века территория княжества простиралась от Белого моря на севере до реки Днестр в современной Молдове, которая граничит с северо-восточной частью Румынии, где шлем был впервые обнаружен в 2010 году.

Источник: archaeologynewsnetwork.blogspot.com