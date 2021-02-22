Ученые назвали новое эффективное против коронавируса растение

22.02.2021, 18:46, Разное

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Индийские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили возможности эффективного воздействия на коронавирус местных растений. В результате исследователи нашли новый объект флоры, способный противостоять инфекции.

Речь в данном случае идет о растении Cissampelos pareira L., которое традиционно используется местными жителями в лекарственных целях. В процессе исследования медики обработали клетки водно-этанольными экстрактами в различных концентрациях, также были применены изолированные образцы РНК, обеспечившие проведение анализа полного транскриптома. Далее исследователи смоделировали обогащение набора генов, чтобы определить конкретные, моделируемые растением объекты генома. В итоге выяснилось, что как экстракты Cissampelos pareira L., так и его биоактивные соединения способны обеспечить ингибирование репликации SARS-CoV-2 за счет модуляции активности рецептора 1 эстрогена (ESR1).

Проанализировав онтологию генов, эксперты выяснили, что использование при лечении COVID-19 указанного растения обеспечивает подавление определенного набора генов, участвующих в путях метаболизма липидов. Причем, изучение клеток, инфицированных коронавирусом, показало способность как водного, так и этанольного экстрактов к значительному снижению уровня вирусной РНК. Это, по мнению специалистов, демонстрирует у Cissampelos pareira L наличие мощной противовирусной активности.

Источник: www.medikforum.ru