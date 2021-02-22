 

Лавинообразный рост потока данных может привести к цифровому апокалипсису

22.02.2021, 18:44, Новости дня
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Британские ученые, занимающиеся прогнозами развития цивилизации, обнаружили новую угрозу для человечества. По их мнению, нам в ближайшем будущем грозит цифровой апокалипсис.

Проблема возникла из-за лавинообразного роста объема данных, которые необходимо передавать и обрабатывать. Так как человечество получило в свое распоряжение новые технологии, цифровизация буквально всех сфер жизни пока никого не беспокоит. Но дело в том, что с ускорением передачи информации и скорости ее обработки современными электронными устройствами мы так же быстро наращиваем объемы данных.

Однако и для обработки, и для хранения, и для связи новых поколений требуется все больше и больше энергии. В результате мы придем к тому, что станем «кормить» сначала наши гаджеты, а уж потом самих себя – тем, что останется.



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