Стало известно, сколько человеческих отходов способна утилизировать природа

22.02.2021, 18:44, Новости дня

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Человечество генерирует столько отходов своей жизни и деятельности, что природа неспособна самостоятельно очищать от них планету. Об этом экологи говорят очень давно. Однако только в последнее время удалось подсчитать, что процесс самооочищения Земли происходит со скоростью 41,7 млн тонн в год. Именно столько отходов могут утилизироваться в естественном режиме.

Проблема не только в промышленных загрязнениях, с которыми само человечество уже начало бороться, отмечают специалисты. Не меньшую опасность для экологии составляют канализационные стоки мегаполисов и больших городов.

Разумеется, в развитых странах есть очистительные сооружения. Однако примерно четверть населения Земли вообще не имеет доступа к канализации. А 14% живут, сбрасывая фекалии и бытовые отходы прямо у своих домов. Это создает опасность развития смертоносных инфекций сначала в местах антисанитарии, а затем и на глобальном уровне.