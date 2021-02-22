 

Домовые мыши оказались самыми способными «учениками» человека

22.02.2021, 18:44, Новости дня
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Результаты исследования умственных способностей животных опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society. Ученые сумели установить, что длительное проживание рядом с человеком больше всего повлияло на домовых мышей. Они легче перенимают наши навыки и адаптируются к предложенным условиям.

Это довольно-таки странно. Ведь человек-то находится в постоянной конфронтации с мышами, которых считает вредителями. Домашние коты и собаки адаптируются хуже, хоть мы их любим, дрессируем и создаем для них наиболее благоприятные условия.

Эксперименты показали, что мыши быстро находят выходы даже из самых сложных ситуаций. Например, они способны понять, как открыть дверцу лего-домика, в который их поместили. Хотя никто им этого не показывал, и никакого домика они никогда раньше не видели.



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