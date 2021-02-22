 

Мнение: Лыжники

22.02.2021, 18:42, Разное
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После переговоров, Путин и Лукашенко на камеру покатались на лыжах и снегоходах.

PS. Согласно первым заявлениям в рамках переговоров, РФ и Белоруссия в скором времени восстановят автомобильное сообщение.
Также Лукашенко заявил, что у Белоруссии осенью 2021-го года появится своя вакцина. До этого времени будут колоться российской, которую Лукашенко считает самой эффективной в мире.
По подписанию дорожных карт или каким-то новым кредитам для Лукашенко подробностей пока нет.

Источник: Colonel Cassad



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