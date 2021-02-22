 

Каспаров: Я всегда отрицал, что Путина надо называть президентом. Он – диктатор

22.02.2021, 18:40, Новости дня
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Россия может и должна измениться, но это невозможно, пока государство возглавляет президент Владимир Путин. Такое мнение выразил российский оппозиционер, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров во время онлайн-дискуссии “Что делать с Россией?”, которая прошла на площадке Киевского форума по безопасности. Трансляция мероприятия велась 22 февраля на канале фонда Open Ukraine в Facebook.

“Мой ответ – да, Россия может и должна измениться, чтобы выжить. Империи обречены. И я не вижу никакого будущего для российского государства, если оно не изменится. И чем быстрее, тем лучше. Но изменения не могут произойти в рамках этой, путинской системы. К слову, я всегда отрицал, что его надо называть президентом. Он – диктатор. Сегодняшняя Россия – единоличная диктататура, которая открыто воплощает все элементы фашисткой идеологии как внутри страны, так и на международной арене. В целом, это мафиозная структура, поскольку преданность режиму является единственным критерием политической успешности в России”, – сказал Каспаров.

По его словам, будущее России зависит от способности свободного мира признать, что Путин ведет против него гибридную войну.

“И делает он это не потому, что верит в российский империализм. Не думаю, что его волнуют вопросы границ России. Его интересуют только деньги и власть. И он чувствует, что, реализуя агрессивную повестку, он может продлить свою власть. Поскольку ему больше нечего предложить россиянам”, – заявил Каспаров.

Он отметил, что экономическая ситуация в РФ ухудшается, а миллиардеры держат деньги в странах свободного мира. 

“Будущее России и ее способность к трансформации в большой мере будут зависеть от решительности свободного мира противостоять агрессии Путина. Из советской истории мы знаем, что режимы, подобные путинскому, очень уязвимы к геополитическим поражениям. Пока Путин уверен, что ни Европа, ни Америка не готовы нанести удар, который мог бы мобилизовать протесты в России”, – сказал он.

В дискуссии также приняли участие американский дипломат, бывший посол США в РФ Майкл Макфол, член Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель; премьер-министр Украины в 2014–2016 годах и глава Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк, директор Киевского форума по безопасности Данил Лубкивский (модератор).

Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, также он выиграл президентские выборы 2018 года.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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