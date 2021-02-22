“Поддержка Украины жизненно важна для Европы и США”. Что мировые лидеры говорили об Украине и России на Мюнхенской конференции. Главное

22.02.2021, 18:40, Новости дня

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Поддержка Украины имеет жизненно важное значение для Европы и США

Выступление Джо Байдена стало своеобразной сенсацией вечера, поскольку впервые за почти 60-летнюю историю Мюнхенской конференции по безопасности на ней выступил действующий президент США.

Глава Белого дома несколько раз дал понять, что США возвращаются к своим обязательствам перед европейскими партнерами, которые были нарушены во время президентства его предшественника Дональда Трампа.

“Мюнхенскую конференцию 2019 года я посетил как обычный американский гражданин, а не человек, который избирается. И я тогда сказал, что мы вернемся. Я человек слова: Америка вернулась. Говорю сейчас как президент США в самом начале своей работы. Я шлю четкий сигнал миру: Америка вернулась. Трансатлантический альянс вернулся. Мы не смотрим на то, что было. Мы смотрим вместе с вами вперед на то, что будет”, – заявил в начала спича Байден.

Он подчеркнул, что США полны решимости возобновить отношения с Европой уже в 2021 году и выразил готовность работать по самым разным вопросам – от пандемии COVID-19 и изменения климата до контроля над вооружениями и кибератаками.

“США полностью преданы идее НАТО. И я приветствую вклад наших союзников в коллективную безопасность. Соединенные Штаты сохраняют верность пятой статье Договора о коллективной безопасности и подтверждают гарантии, что нападение на одного равно нападению на всех членов договора”, – заверил Байден.

ВИДЕОВыступление президента США Джо Байдена на Мюнхенской конференции по безопасности. Видео: Голос Америки / YouTube

Глава государства пообещал восстановить влияние США во всех международных институциях и сделать мир более безопасным. Среди стран, угрожающих безопасности мира, он назвал Китай (“Мы должны вместе подготовиться к долгосрочному конкурентному соревнованию с Китаем. Конкурентная борьба будет жесткой “) и Россию.

“Относительно угроз со стороны России. Кремль пытается подорвать американскую демократию, пользуется коррупционными инструментами, чтобы подорвать нашу систему управления. Российское руководство хочет доказать своему народу, что наша система еще более коррумпирована, чем их, или такая же коррумпированная. Но весь мир знает: это неправда. Думаю, российский народ тоже это знает”, – заявил Байден.

Президент США подчеркнул, что именно из-за угроз России поддержка Украины имеет жизненно важное значение прежде всего для Европы и Штатов.

“Путин хочет подорвать европейский проект и НАТО. Он хочет разрушить наше трансатлантическое единство и нашу решимость, потому что для Кремля намного легче запугивать и угрожать отдельным государствам, чем договариваться с сильным и объединенным трансатлантическим сообществом. Вот почему поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины имеет жизненно важное значение для Европы и США”, – сказал Байден.

Минский процесс – дипломатический инструмент, но он не был успешным

Онлан-включение канцлера ФРГ Ангелы Меркель на Мюнхенской конференции. Фото: ЕРА

Коснулась украинской проблематики и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она выразила готовность к перезагрузке отношений между Германией и США и более тесному стратегическому сотрудничеству (“Дел очень много. Германия готова открыть новую главу в трансатлантическом партнерстве”), но настояла на диалоге с Россией, в котором будут четко проговорены все разногласия.

“Россия втягивает все больше стран Европейского Союза в гибридные противостояния, и поэтому нам нужна общая повестка дня по России. Мы должны предлагать сотрудничество с одной стороны, но с другой – мы должны четко говорить о разногласиях, которые у нас есть. Я могу только согласиться с президентом США в вопросе сильного ЕС. К сожалению, это не то, что Россия делает в этот момент “, – отметила Меркель.

Канцлер также признала, что минские переговоры по урегулировании вооруженного конфликта на востоке Украины ни к чему не привели, но альтернативы им не предложила.

“Когда речь идет о суверенитете и территориальной целостности Украины, мы не достигли никакого прогресса в последние годы. Минский процесс – это дипломатический инструмент, который может быть использован, но он не был успешным”, – сказала Меркель.

Мы должны восстановить архитектуру безопасности. Она должна включать в себя диалог с Россией

Эммануэль Макрон, президент Франции. Фото: ЕРА

За диалог с Россией высказался и президент Франции Эмманюэль Макрон. В своей речи на Мюнхенской конференции он настоял на необходимости построения новой архитектуры общей безопасности, которая в том числе “должна включать в себя диалог с Россией”.

“Нам необходимо сделать три вещи. Во-первых, мы должны восстановить архитектуру безопасности. И это то, о чем идет речь в новом стратегической концепции НАТО. При этом она должна включать в себя диалог с Россией. Во-вторых, найти решение региональным конфликтам. Это вопросы Сирии и Нагорного Карабаха, Ливии, Ирана. В-третьих, поддержать свободу суверенитета. Это вопросы кибербезопасности и безопасности космоса – новых сфер, где могут возникнуть потенциальные конфликты”, – сказал Макрон.

Французский лидер также выразил желание выстроить отдельную от США европейскую систему безопасности, которую назвал “Стратегической автономией Европы”.

“Сейчас США будут смотреть на Китай и на Тихоокеанский регион. Поэтому Европа все-таки должна обратить внимание на проблемы соседних для нее регионов, на безопасность самой Европы. На протяжении десятилетий США фокусировались на защите Европы. Но сегодня Европа должна сама обратить внимание на собственную безопасность”, – резюмировал Макрон.

Европа окружена огненным кольцом кровавых конфликтов на Востоке – в Украине и на Кавказе, и на Юге

Вольфганг Ишингер, председатель Мюнхенской конференции по безопасности. Фото: ЕРА

На все нарастающее напряжение вокруг европейских границ обратил особое внимание и председатель Мюнхенской конференции по безопасности, бывший посол Германии в США и Великобритании Вольфганг Ишингер. В своей вступительной речи постоянные конфликты по периметру Евросоюза он назвал “огненным кольцом”.

“Здесь, в Германии, многие думали, что после окончания “холодной войны” и чудесного воссоединения Германии мы будем благословлены миром и гармонией, будем окружены только друзьями. Но сегодня, когда мы смотрим на Европу, мы видим, что она окружена огненным кольцом кровавых конфликтов на Востоке – в Украине и на Кавказе, на Юге – в Восточном Средиземноморье и на наших рубежах с Африкой. Мы снова наблюдаем гонку сверхдержав, видим угрозы, нависшие над международным правом и международными институциями”, – сказал Ишингер, добавив, что прогнозы относительно опасности “эры пост-холодной войны” во многом оправдались.

В ноябре прошлого года в одном из интервью Ишвингер также предупреждал украинцев ни в коем случае не возвращать оккупированные районы Донецкой и Луганской областей силой, поскольку, по его мнению, “последствия будут ужасными”.

“Даже не думайте об этом! Вам действительно нужно заботиться о том, как защитить Украину, чтобы ни Россия, ни кто-либо другой не мог снова нарушить ваши границы. Но даже не думайте о военном конфликте для возвращения Донбасса! […] Вы серьезно пострадаете. Возможно, Россия также серьезно пострадает, этого я не знаю, но для вас последствия точно не будут хорошими. Именно поэтому я советую остановиться на долгосрочной дипломатии. Украина вернет Донбасс. Даже при моей жизни, я уверен… мы увидим Украину, которая снова объединится, но это произойдет не военным путем, а экономическим”, – говорил осенью 2020-го Ишингер.

Китай и Россия пытаются переписать правила в собственных интересах

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: ЕРА

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Евросоюз и Штаты усилить Североатлантический альянс и укрепить обязательства относительно коллективной безопасности, поскольку она постоянно испытывается на прочность официальным Пекином и Москвой.

“Европа и США должны защищать международное право, которое испытывают на прочность авторитарные режимы Китая и России. Они пытаются переписать правила в собственных интересах. Подъем Китая стал ключевым вызовом для трансатлантического сообщества. Действия Китая и России несут потенциальные риски и серьезные последствия для нашей безопасности и благосостояния. Вот почему НАТО должно усилить кооперацию со своими партнерами, такими как Австралия и Япония, и укрепить правила по всему миру. Только наши совместные действия могут убедить других действовать по правилам”, – убежден Столтенберг.

Генсек НАТО призвал страны приложить максимум усилий для повышения устойчивости демократических государств, поскольку это является “первой линией оброны” Альянса.

“Мы должны расширить подходы к собственной безопасности. Наши потенциальные противники используют все имеющиеся рычаги – военные, политические, экономические, – чтобы испытать на прочность наши институты, ослабить наши общества и подорвать нашу безопасность. Поэтому мы нуждаемся в более широком, более интегрированном и скоординированном подходе к устойчивости, с конкретными национальными целями – от коммуникаций, включая 5G и защиту кабелей в море, до энергетики и водоснабжения”, – подытожил Столтенберг.

ВИДЕОПолная видеоверсия Мюнхенской конференции по безопасности 2021 года. Видео: Munich Security Conference / YouTube

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