 

Путин отказал Лукашенко в кредите, сославшись на скоринговую систему Сбербанка

22.02.2021, 18:31, Разное
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Белоруссия не получит кредит на 1,5 миллиарда долларов от России. Как сообщил Владимир Путин, автоматизированная система оценки заёмщиков, разработанная Сбербанком, дала отрицательный отзыв на заявку Александра Лукашенко.

Компьютеризированные скоринговые системы применяются банками уже давно. Продвинутые программы, такие, как в Сбербанке, позволяют не только рассчитать риск невозврата кредита, но и предельную сумму, которую сможет обслуживать заёмщик, процентную ставку и приемлемый срок кредита. Кредитоспособность оценивается по стобалльной шкале. Оценка в сто баллов встречается крайне редко, превосходными считаются 92 балла. Александра Лукашенко Сбербанк оценил на шесть баллов. Его кредитная нагрузка оказалась слишком высокой, он ранее неоднократно допускал просрочки по займам, часто требовал реструктуризации долгов и перекредитования.

«Я получил просьбу Александра Григорьевича о кредите, и, в принципе, не против был дать ему денег, но раз у нас есть такие инновационные системы, я попросил Германа Оскаровича (Грефа прим.ред.), провести полагающуюся проверку. Вот получили результат. Дружба дружбой, а кредитный рейтинг – врозь», – сказал на пресс-конференции президент России.

Ещё одним препятствием на пути Александра Лукашенко к полутора миллиардам долларов оказалась позиция страховых компаний. Они отказались страховать его жизнь, сообщив, что профессия главы государства является наиболее опасной из всех существующих, а профессия диктатора и вовсе не оставляет шансов дожить до срока выплаты кредита.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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