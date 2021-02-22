 

В Минздраве предложили не оказывать медицинские услуги гражданам выше 180 см

22.02.2021, 18:11, Разное
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На расширенной коллегии Минздрава был принят документ, основная суть которого заключается в прекращении оказания медицинских услуг гражданам с ростом, превышающим 180 сантиметров.

В ведомстве предложили аннулировать таким людям полисы обязательного медицинского страхования и отказывать им в госпитализации.

– В период пандемии COVID-19 страна понесла огромные убытки. Медицинская инфраструктура с трудом справлялась с наплывом заразившихся. Чтобы в будущем избежать проблем нам необходимо провести оптимизацию. Люди с ростом выше 180 сантиметров имеют другие потребности, в частности, им нужны более длинные койки. Это делает их содержание для государства экономически невыгодным. Кроме того, нужно строить новые палаты или целые медицинские учреждения. В то же время, согласно статистике, таких граждан у нас не настолько много, поэтому большинство россиян не ощутят эту реформу на себе, зато врачи нам будут благодарны, – отметил замминистра здравоохранения Юрий Павлов.

В ведомстве подчеркнули, что полностью лишить высоких людей медицинской помощи они не смогут из-за принятых в июле 2020 года поправок в Конституцию, ведь документ гарантирует им право на получение качественной помощи, однако, предоставляться она будет за дополнительную плату в государственных или частных клиниках.

– Да, Конституция гарантирует право получать качественную медицинскую помощь всем гражданам, а платно или бесплатно в Основном законе не сказано, – подытожил замминистра здравоохранения.

В Минздраве добавили, что причины слишком высокого роста схожи с проблемами полных людей. Все граждане должны следить за своими антропометрическими показателями и вовремя принимать гормональные препараты, если хотят в будущем получать бесплатную медицинскую помощь.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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