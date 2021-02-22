В Совфеде отреагировали на решение ЕС ввести санкции против российских силовиков

22.02.2021, 17:54, Новости дня

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Москва в состоянии ответить на новые санкции Евросоюза, которые Брюссель намерен ввести против главы силовых структур России, сообщил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Надеюсь, что да, ответим. Терпения уже нет», – передает слова Джабарова РИА «Новости».

Напомним, в понедельник министры иностранных дел ЕС согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального.

Ранее ряд стран Евросоюза внесли предложения по санкциям в отношении РФ в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального, однако общего решения пока нет. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель намерен обсудить 22 февраля принципиальное согласие министров ЕС на принятие решения. Он заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам ЕС новые санкции против России.

Напомним, Мосгорсуд на выездном заседании в Бабушкинском суде отклонил жалобы на замену условного срока блогеру Алексею Навальному реальным. С учетом отбытого наказания Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет. Таким образом, вышестоящая инстанция подтвердила решение московского Симоновского суда, который 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.