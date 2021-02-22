 

Путин и Лукашенко покатались на лыжах в Сочи

22.02.2021, 17:54, Новости дня
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Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко покатались на лыжах в Красной поляне, после этого главы государств отправились на обед.

На склон президенты поднялись на снегоходах. Сперва лидировал Лукашенко, но на спуске первым стал Путин, информирует РИА «Новости».

Во время катания лидеры стран поприветствовали отдыхающих на Красной поляне: они помахали тем, кто был на склоне, а затем вернулись к катанию. Во время обеда Путин и Лукашенко сидели за одним столом на определенной дистанции, но это не помешало им активно беседовать.

Это не первый раз, когда главы государств катаются на лыжах. В 2019 году Путин и Лукашенко также вместе прокатились по одному из склонов Сочи.

Напомним, в понедельник лидеры РФ и Белоруссии встретились в Сочи. На переговорах Лукашенко поблагодарил Путина за помощь белорусской экономике.



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