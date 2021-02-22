Великобритания приостановила полеты Boeing 777 с двигателями PW 4000

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22.02.2021, 17:54, Новости дня
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Великобритания решила временно запретить эксплуатацию самолетов Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000 после инцидента с лайнером в США, сообщил министр транспорта Соединенного Королевства Грант Шэппс.

«После инцидента, произошедшего на выходных, самолеты Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000 будут временно запрещены к использованию в воздушном пространстве Великобритании. Я продолжу тесно работать с национальным управлением гражданской авиации для отслеживания ситуации», – написал министр в Twitter.

Напомним, глава Федерального управления гражданской авиации США Стив Диксон потребовал немедленно начать проверку самолетов Boeing 777 после того, как от одного из них в полете отвалилась обшивка. Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии уведомило местные авиакомпании о прекращении использования лайнеров Boeing 777.

В понедельник Boeing посоветовала приостановить полеты лайнеров серии 777 после инцидента в США. В РФ решили не приостанавливать полеты лайнера, поскольку российские авиакомпании не используют Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000.



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