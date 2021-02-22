 

Парапсихологи объяснили, почему Лолита Милявская выбрала амулеты вместо колец при замужестве

22.02.2021, 17:52, Разное
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Парапсихологи рассказали, почему известная российская певица Лолита Милявская отдала предпочтение амулетам, а не привычным кольцам при замужестве. Оказалось, что каждая подобная вещь имеет определенный набор свойств.
Люди, надевающие друг другу кольца, получают определенную защиту, поскольку эта драгоценность обладает своеобразной энергией. То же самое происходит и с амулетами. Лолита призналась, что именно последними обменялась со своим возлюбленным. Такое решение было принято, поскольку у каждого избранника есть набор колец от предыдущих браков.

Изначально может показаться, что был подарен смешной амулет, но на самом деле проведена правильная работа, направленная на защиту семейной пары. Предмет является магическим и имеет определенный смысл. Считается, что именно амулеты сближают возлюбленных и укрепляют их чувства.

Не зря избранники покупают друг другу одинаковые браслеты, символизирующие вечную любовь. Они просто хотят защитить свои отношения, обеспечить связь с партнером крепкими узами.

Источник: riafan.ru



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