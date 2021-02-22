Эвелина Бледанс порадует возлюбленного 23 Февраля сексуальным бельем

22.02.2021, 17:52, Разное

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В своем микроблоге Instagram Эвелина Бледанс рассказала, чем собирается радовать возлюбленного 23 Февраля. Актриса призналась, что сначала она запланировала поход в театр, а ночью собирается удивить избранника новым сексуальным бельем.

Эвелина Бледанс поинтересовалась у подписчиц, как они будут поздравлять «своих мальчиков». Артистка пошутила, что многие, наверное, выбрали стандартный набор в виде «трусов и носков». Однако оказалось, что многие фолловеры подготовились основательно и готовы удивлять «своих защитников». Среди озвученных поклонницами вариантов подарков были стихи, кожаный ремень, массажер для спины и даже поездка на Бали. Многие высказались, что не понимают традиции дарить мужчинам на 23 Февраля пенку для бритья или шампунь. По словам комментаторов, такие вещи весьма обыденные и покупаются по мере надобности в магазине.

51-летняя артистка только недавно перестала скрывать своего возлюбленного от поклонников. В конце прошлого года Эвелина Бледанс рассказала, что ее сердце не свободно. Она встретила мужчину, рядом с которым чувствует себя счастливой. Актриса появилась с ним на праздновании дня рождения Сергея Пенкина. Имя избранника она пока не называет, а житель средних лет всячески старается не попадать в объектив камер фотографов.