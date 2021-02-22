 

Флагманский Meizu 18 в новой оболочке Flyme 9 появится в продаже уже завтра

22.02.2021, 17:52, Разное
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Компания Meizu Technology анонсировала старт продаж своего флагманского смартфона Meizu 18, который состоится уже завтра, 23 февраля. Мобильный телефон будет оборудован новой оболочкой Flyme 9.
Стоит отметить, что предыдущий флагман от китайской компании был выпущен весной 2020 года. Видимо бренд решил немного поубавить обороты и удивить поклонников более качественным продуктом. Однако, по утверждению некоторых инсайдеров, новинка появится завтра только на китайском рынке. Когда и будет ли вообще Meizu 18 продаваться в других странах, пока не известно. Особенностью флагманского смартфона станет фирменная оболочка Flyme 9, которая создана на основе операционной системы Android 11.

В данный момент известно, что быстродействие устройства обеспечит процессор Snapdragon 888. Долгое время автономной работы гарантирует аккумулятор на 4500 мАч, который поддерживает функцию быстрой зарядки. Насладится отменным качеством изображения позволит экран OLED FHD+ с частотой 120 Гц. Также устройство поддерживает сети пятого поколения. Согласно предварительной информации, обойдется новинка примерно в 1500 долларов, но цена может колебаться в зависимости от комплектации.

Источник: www.ixbt.com



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