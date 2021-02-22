Астрономы обнаружили молодую экзопланетную систему в звездном потоке Рыбы-Эридан

22.02.2021, 17:50, Новости дня

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Используя наземные и космические экзопланеты, ученые сумели обнаружить неизвестную ранее молодую звездную систему, получившую название TOI-451. Она содержит сразу три экзопланеты, сообщает автор публикации в журнале The Astronomical Journal.

Данная звездная система расположена в потоке Рыбы-Эридан. Светилом там является звезда, очень похожая на наше Солнце. Ученые также не исключают, что у нее есть компаньоны – пара красных карликов. Однако данный факт еще требует подтверждения.

Поскольку речь идет об очень молодой звездной системе, исследование ее состояния поможет ученым лучше понять не только эволюцию Вселенной, но и процессы развития Солнца и его планет, включая Землю, на ранних этапах.