 

Полет на Луну российских космонавтов планируют разделить на два этапа

22.02.2021, 17:50, Новости дня
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Как сообщил руководитель бюро «Салют» Сергей Кузнецов, российские космонавты полетят на Луну по программе, предполагающей два этапа. Сначала экипаж попадет на земную орбиту, где из отдельных модулей будет собран перелетный комплекс, а затем космонавты отправятся и к нашему спутнику.

Как известно, разработка сверхтяжелой ракеты «Енисей», которая могла бы осуществить прямой запуск, отложена. Носитель появится не ранее 2032 года. Ждать так долго не имеет смысла, если можно пойти другим путем.

Разделив полет на два этапа, можно воспользоваться уже имеющимися ракетами, чтобы отправить на Луну необходимое количество груза с заданной скоростью, позволяющей преодолеть земное притяжение. Перевалочной базой послужит МКС.



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