Украина в марте проведет учения десантников вблизи Крыма – возможно, одновременно с российскими

22.02.2021, 17:46, Новости дня

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Украинские десантники в марте проведут учения вблизи админграницы с временно оккупированным Крымом. Об этом в комментарии “Укринформу” сообщил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он отметил, что командование запланировало ежемесячный комплекс мероприятий боевой подготовки для войск, которые удерживают позиции на южном направлении. В марте военные должны усовершенствовать способность своевременно и адекватно реагировать на военную опасность, как с воздуха, так и с морского побережья.

На учениях подразделения противовоздушной обороны будут тренироваться находить и уничтожать с воздуха вражеский десант на разных высотах и участках местности. В это время резервы группировки войск отработают марши к определенным районам нанесения огневого поражения с морского побережья и практические действия по предотвращению высадки с кораблей на сушу подразделений вероятного противника и, в дальнейшем, его уничтожение.

“Кроме того, нами проведен значительный объем работ по улучшению системы видеонаблюдения за временно оккупированной территории АР Крым. Постоянная тренировка инженерно-саперных подразделений и подвижных отрядов заграждений, как морских, так и наземных, на определенных рубежах минирования гарантируют своевременное выполнение задач по лишению возможности высадки морского десанта “, – заявил Наев.

Министерство обороны России планирует в марте провести учения воздушно-десантных войск на полигоне “Опук” в оккупированном Крыму.

“Будет отработана высадка десантно-штурмовых подразделений ВДВ на необорудованное морское побережье с больших десантных кораблей Черноморского флота, а также ведение обороны морского побережья от высадки морского десанта условного противника”, – заявили в министерстве.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В декабре 2020 года эксперт по международному морскому праву Богдан Устименко утверждал, что в Крыму уже находится российское ядерное оружие.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 14 января 2021 года отмечал, что НАТО следит за военным присутствием России в регионе Черного моря и оккупированном Крыму и обеспокоен его расширением.

По данным командования ВМС Украины, количество военнослужащих РФ в аннексированном Крыму к середине февраля составляет около 40 тыс. человек.

В Национальном центре управления и испытаний космических средств Украины зафиксировали новые военные объекты РФ, которые появляются в аннексированном Крыму.

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