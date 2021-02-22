 

ФГИ опровергает обвинения молдавской Zernoff в отсутствии имущества при продаже Мариливского спиртзавода

22.02.2021, 17:46, Новости дня
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Во время осмотра Марыливского МПД госпредприятия “Укрспирт” было подтверждено наличие всех необоротных активов, которые были указаны в технических документах о приватизации. Об этом 22 февраля заявила пресс-служба Фонда госимущества Украины.

В ФГИ отметили, что в рамках демонополизации рынка спирта было проведено 20 приватизационных аукционов на 1,3 млрд грн, и уже девять победителей онлайн-аукционов перечислили деньги и получили в собственность активы.

“Указанные объекты, которые были приватизированы первыми, являются неработающими местами ведения деятельности по производству спирта, все имущество которых находится под охраной госпредприятия “Укрспирт”. Фонд госимущества раскрыл всю информацию о приватизационных активах онлайн и обеспечил равный доступ к информации об объектах приватизации по принципу “все знают все”. Предоставлялась возможность и физического доступа к объекту”, – заявили в пресс-службе.

В ФГИ добавили, что каждый желающий мог ознакомиться с данными об объекте и принять решение об участии в аукционе.

“Вместе с тем, [молдавская компания] “СП Zernoff”, которая победила в аукционе по приватизации Марыливского МПД и хранения спирта госпредприятия “Укрспирт”, в течение двух месяцев должна была перечислить средства за приобретенный лот. Однако на данный момент лот не оплачен. В свою очередь, представители компании обратились в суд из-за якобы отсутствия отдельного оборудования и документации на Марыливском МПД ГП “Укрспирт”, – говорится в сообщении.

Как сообщили в ФГИ, с целью защиты инвестора “Укрспирт” 21 января провел осмотр территории и активов Марыливского МПД.

“По результатам  осмотра подтверждено наличие на Мариливском МПД всех без исключения необоротных активов, в том числе тех, которые указываются как отсутствовующие и / или неидентифицированные, а также подтверждено соответствие технических площадей зданий, заявленных к приватизации, соответствующим техническим документам. Учитывая вышесказанное, обращение компании в суд может быть истолковано как попытка вернуть гарантийный взнос и не платить остальные средства, о чем свидетельствует постоянное откладывание инвестором момента оплаты средств за актив. ФГИ стоит на стороне добропорядочных инвесторов и защите государственных интересов, а потому не допустит манипуляции с уже заключенными договорами и будет защищать интересы государства способами, предусмотренными законом”, – подчеркнули в фонде.

“Українські новини” 20 февраля сообщали, что победитель аукциона по продаже объекта малой приватизации Марыливского МПД госпредприятия “Укрспирт” – молдавская компания “СП Zernoff” обратилась в суд с иском к Фонду госимущества Украины из-за существенного несовпадения фактического количества имущества заявленному в электронном лоте. По данным компании, в ходе осмотра спиртзавода на предприятии отсутствовало ценное оборудование – котлы, вентиляторы, влагомеры, а объекты недвижимости не соответствовали описанию.

1 июля 2020 года вступил в силу закон, который отменил государственную монополию на производство спирта. В сентябре 2020 года Фонд госимущества сообщил, что начинает приватизацию предприятий спиртовой отрасли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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