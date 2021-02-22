 

“Уже есть один ребенок, зачем еще второй?” Приходько рассказала, кто отговорил ее мать сохранить беременность

22.02.2021, 17:46, Новости дня
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Украинская певица Анастасия Приходько заявила, что могла не родиться, так как ее отец уговаривал мать сделать аборт. Об этом она сообщила в эфире передачи “Неймовірна правда про зірок”, которая 22 февраля вышла на СТБ. 

“Мама так когда-то рассказывала, бабушка: “Уже есть один ребенок, зачем еще второй?”. Дед уговорил маму меня родить, поэтому дед меня и воспитывал”, – рассказала артистка.

По словам Приходько, отец ушел из семьи, когда ей было два месяца, а мать вскоре устроила личную жизнь с другим мужчиной.

“Это ее жизнь, ее выбор. Имеет право. Надо просто отпустить и забыть”, – заявила она. 

Приходько родилась в 1987 году в Киеве. Ее отец – шахетр из Ростова-на-Дону Константин Рыбалов, а мать – Оксана Приходько. У певицы есть старший брат Назар (1985).

Приходько – заслуженная артистка Украины. В 2007 году победила в российском телешоу “Фабрика звезд 7”. В 2009 году представляла РФ на песенном конкурсе “Евровидение”, где заняла 11-е место. После начала российской агрессии отказалась гастролировать в России.

Певица воспитывает двоих детей. Дочь артистки Нана родилась в 2010 году. Ее отец – экс-гражданский супруг Приходько Нурик Кухилава. В сентябре 2013 года, после расставания с Кухилавой, Приходько расписалась с бизнесменом Александром. Певица не афиширует фамилию супруга. Как сообщает ТСН, пара пришла на церемонию в черных спортивных костюмах. В 2015 году у них родился сын Гордей. В сентябре 2019 года супруги обвенчались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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