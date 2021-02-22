СМИ: Самолет Лукашенко не пустили в воздушное пространство Украины

22.02.2021, 17:30, Разное

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В Сочи прошло мероприятие, к которому последнее время готовились российская и белорусская стороны. Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры, в ходе которых оба лидера отметили, что в сложившихся условиях встречи с глазу на глаз – ценнейшее событие.

Российский главнокомандующий отметил, что представители братских государств проводят встречи на ежегодной основе, чтобы продолжать выстраивать экономические и человеческие отношения.

В прессе появилась информация о том, что перед непосредственной встречей двух лидеров команда Лукашенко столкнулась с определенными трудностями. Издание Avia.pro утверждает, что самолету Лукашенко пришлось миновать территорию Украины.

Уточняется, что украинские власти вынудили воздушное судно совершить значительный крюк на пути в Сочи. Политические обозреватели полагают, что это является следствием позиции последнего диктаторы Европы по крымскому вопросу.

Стоит отметить, что официальных комментариев ни со стороны Белоруссии, ни со стороны Украины на данный момент не поступало. Однако объяснить вышеизложенные факты мотивами, не касающимися политики, крайне сложно.