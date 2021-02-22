Иван Охлобыстин планирует навестить Михаила Ефремова в колонии

22.02.2021, 16:58, Разное

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Российский актер Иван Охлобыстин пояснил о намерении навестить коллегу по цеху и друга Михаила Ефремова в колонии. По словам звезды сериала «Интерны», его дочь Анфиса информирует письма своему крестному, отбывающему наказание за смертельное ДТП.

Как заявил Охлобыстин, в колонии Михаил Ефремов производит молнии для одежды. Всяческий раз, когда актер застегивает куртку, он думает о своем куме. Напомним, что актер отбывает наказание в белгородской колонии общего режима.

В рамках очередного съезда партии «За правду» Охлобыстин также успел дать совет многодетным родителям. Он призвал их совершенно не опасаться за материальное обеспечение наследников. По словам актера, после появления на свет трех детей наступает особая ситуация, когда возникают новые идеи и виды работ. В семье, где растет много детей, важным является самоорганизованность.

Источник: polit.info