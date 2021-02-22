 

Бабушка Манукяна осталась недовольна итогами финала шоу «Танцы со звездами»

22.02.2021, 16:58, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Бабушка блогера Давида Манукяна оказалась недовольна итогами проекта «Танцы со звездами». Ее внук вместе с партнершей Дарьей Палей в финале шоу занял второе место.
Бабушка Давы резко высказалась о его соперниках по телепроекту. В финале «Танцев со звездами», который состоялся 21 февраля, победил певец Сергей Лазарев. Сам же Давид Манукян выиграл зрительское голосование, но по общим баллам занял второе место.

Под публикацией Давы, где он выразил благодарность за поддержку, высказались те, кто оказался недоволен результатами проекта. Пользователи считают, что Сергей Лазарев незаслуженно выиграл танцевальное шоу. По словам бабушки Манукяна, в интервью многие участники проекта старались «бросить булыжник» в ее внука, но нельзя судить человека, не зная его.

Что касается Сергея Лазарева, то родственнице Давы не понравились его слова о том, что блогера поддерживал Филипп Киркоров. Она считает, что певец не должен был этого говорить, поскольку именно король отечественной эстрады находился рядом с ним на «Евровидении».

К слову, бывшая избранница Манукяна Ольга Бузова призвала пользователей проголосовать за него в финале шоу. Она заявила, что знает, как для блогера важна победа. Несмотря на расставание, ведущая поддержала экс-возлюбленного.

Источник: teleprogramma.pro



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.12 / Мнение: Первый серийный Су-57 отправился в войска

08.02 / Доктор Мясников назвал самые вредные женские пищевые привычки

28.01 / В Индии скоро начнется производство автомата Калашникова АК-203

28.09 / Мнение: Лукашенко дал отлуп Макрону

28.09 / Кто получит вторую пенсию: все подробности

11.09 / Подарок посла России Лукашенко назвали зловещим предупреждением

24.10 / Мнение: О большом конфузе и последней осени Путина

05.12 / Мнение: Да задолбали уже!

06.11 / Скандалы: Скромное обаяние «Росатома»

24.06 / Учёные: Мужчины генетически предрасположены к раку кожи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска