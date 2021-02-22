Экономист Гольдфайн объяснил дефицит рабочей силы чрезмерными зарплатными ожиданиями россиян

22.02.2021, 16:58, Разное

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Эксперт Евгений Гольдфайн объяснил, с чем может быть связан дефицит рабочей силы. По его словам, это происходит из-за чрезмерных ожиданий россиян по поводу зарплаты.

Во многих субъектах РФ рынок труда сильно перенасыщен специалистами с высокими запросами относительно оклада. Особая проблема заключается в стоимости рабочей силы. По факту получается, что доля заработной платы в совокупных затратах на производство отечественной продукции и оказания услуг не может быть уменьшена. Кроме того, в последнее время фиксируется неактуальность систем управления.

Работодатели в большинстве случаев не выдерживают высоких расходов на оплату труда, поскольку являются очень маленькими показатели рентабельности. Также китайская продукция, несмотря на расходы, связанные с доставкой, вытесняет с рынка отечественные товары.

Работодатели, занимающиеся бизнесом с маленькой маржой, не могут конкурировать за сотрудников с бюджетной сферой и некоторыми сырьевыми отраслями. Разорвать данный круг можно путем направления части накопленных в РФ ресурсов на усовершенствование системы управления бизнесом, увеличение объемов научно-исследовательских работ, привлечение инвестиций в несырьевые сектора технологий, пишет портал Nation News.