Вирусы запустили процесс эволюции на Земле

22.02.2021, 16:56, Новости дня

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В создании на нашей планете так называемых строматолитов, которых ученые считают самыми древними формами жизни, «принимали участие» вирусы. Данная гипотеза появилась в результате исследований древнейших бактерий, возраст которых на сегодня составлял бы несколько миллиардов лет.

Результаты научной работы на эту тему опубликованы в журнале Trends in Microbiology. Авторами являются ученые их университета Южного Уэльса (Сидней).

Строматолиты были обнаружены в окаменелостях, которые извлекли из недр во время раскопок, поясняют ученые. Более древние земные формы жизни науке пока неизвестны. Но все указывает на то, что они были первыми, образовавшимися из занесенных на Землю космических вирусов.