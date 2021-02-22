Убийство пешехода в Киеве. Жертвой гражданина Азербайджана стал сотрудник Киевской таможни

22.02.2021, 16:52, Новости дня

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Жертвой водителя, который избил пешехода в центре Киева, стал сотрудник Киевской таможни. Об этом в Facebook заявил экс-глава Государственной таможенной службы Украины, бывший заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Анатолий Макаренко.

“Корниенко Владислав Леонидович… Скромный, порядочный человек. Добросовестный сотрудник Киевской таможни. Именно его убили на пешеходном переходе 19 февраля в центре Киева. Кадры этой трагедии обошли все телеэкраны”, – написал Макаренко.

Он также выразил надежду на то, что “убийца будет наказан не только земным судом”.

https://www.facebook.com/anatoliy.viktorovith.makarenko/posts/1855829654578942

Инцидент произошел днем 19 февраля на улице Архитектора Городецкого в Киеве. В ходе конфликта водитель автомобиля дважды ударил пешехода по голове, после чего тот упал. Пострадавший скончался на проезжей части. Водитель уехал с места конфликта.

В прокуратуре рассказали, что подозреваемым по ч. 2 ст. 121 (приведшее к смерти умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины является гражданин Азербайджана 1992 года рождения.

20 февраля Печерский райсуд Киева арестовал водителя.

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