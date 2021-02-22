 

Шведский технический консультант обвиняется в шпионаже в пользу России

22.02.2021, 16:14, Разное
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AFP/The Local    22 February 2021

Посольство РФ в Швеции. Фото:Janerik Henriksson/TT

Шведский технический консультант предстанет перед судом по обвинению в шпионаже, предполагается, что  он  поставил под угрозу безопасность Швеции, продавая  РФ информацию о производителях грузовиков Volvo и Scania.

47-летний мужчина, имя которого не разглашается, был демонстративно  арестован в феврале 2019 года, когда обедал в ресторане в центре Стокгольма с российским дипломатом, подозреваемым в том, что он офицер разведки.

Российский дипломат был ненадолго задержан, но освобожден вследствие  его дипломатической неприкосновенности.

Арест привел к дипломатическому скандалу между Швецией и Россией, и Стокгольм впоследствии отказал в визах двум российским представителям. Москва ответила высылкой двух шведских дипломатов.

В заявлении в понедельник прокурор Матс Юнгквист заявил, что на момент ареста шведский консультант только что получил 27 800 крон (3 355 долларов США, 2770 евро) за передачу информации в Москву.

«Ему инкриминируется то, что  как консультант на своей бывшей работе,  он получил материалы с целью предоставления информации иностранной державе, в данном случае России», – сказал он.

«Ему хорошо заплатили за эти материалы, и это показывает, насколько высоко  жители РФ оценили предоставленную им информацию», – добавил он.

Юнгквист сообщил AFP, что  компании  о  которых идет речь  это  производители грузовиков Volvo и Scania, а информация касалась «производства, например исходных кодов программного обеспечения  и производства продукции в автомобильном секторе».

Согласно обвинительному заключению, мужчина незаконно переносил материалы со своего рабочего компьютера на свой личный компьютер, а затем на USB-накопители.

Чтобы скрыть свою деятельность от регистрации в ИТ-системе, он также фотографировал материалы с экрана своего рабочего компьютера.

«По мнению прокурора, это дело касается преступления, которое ставит под угрозу безопасность Швеции», – говорится в заявлении, добавляя, что «потерпевшей стороной в этом деле  является Швеция, а не компаниями».

В заявлении не уточняется, почему национальная безопасность находится под угрозой. Однако и у Scania, и у Volvo есть военные контракты.

Юнгквист сказал, что распространение секретов компании, к которым имеет доступ человек в своем положении, не является преступлением само по себе, но может приравниваться к шпионажу.

Если подозреваемый будет признан виновным, ему грозит максимум шесть лет тюрьмы.

В своем последнем ежегодном отчете, опубликованном в 2020 году, шведское разведывательное управление заявило, что Россия, наряду с Китаем, представляет наибольшую угрозу для скандинавской страны.



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