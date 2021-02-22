Эксперты определили обязательные для термообработки продукты

22.02.2021, 16:04, Разное

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Эксперты сферы питания рассказали, какие продукты обязательно нужно подвергать термообработке. Как оказалось, некоторые овощи необходимо как минимум обдавать кипятком.

Давно известно, что многие овощи можно употреблять в пищу как сырыми, так и после термической обработки. Специалисты в области питания разъяснили, какие из них необходимо перед едой жарить, бланшировать, тушить и т.д. Для примера они приводят практику китайской кухни, в которой обвариванию подвергают даже маринованные.

Сайт популярного в КНР издания Sohu обнародовал список продуктов питания, которые обязательно следует подвергать термообработке. К ним относятся не только мясо или рыба, но и овощи, даже перед этим провяленные и маринованные. Как минимум их необходимо обдавать кипятком. Этот совет относится также к спарже и сельдерею.

Такая простая обработка выводит из пищи лишние соли и нитриты. Обваривание также избавляет от щавелевой кислоты фасоль, благодаря этому можно избежать проблем пищеварения. Кроме того, к этой категории относятся и все сложные в очистке продукты. К ним относятся различные виды капусты, например, брокколи.

Еще один совет экспертов касается мясных блюд. Перед готовкой куски мяса необходимо замочить на несколько часов в чистой воде. Этот простой, как пишет «Слово и дело», способ поможет избавить продукт не только от крови, но и от бактерий.