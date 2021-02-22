Актер Александр Балуев назвал главную любовь всей своей жизни

22.02.2021, 16:04, Разное

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В одном из интервью Александр Балуев рассказал, что для него как в жизни, так и в кино основная тема – чувства. Актер назвал главную любовь всей своей жизни, которая «абсолютная и безусловная».

По словам артиста, вне зависимости от того, какое время, зрителям интереснее всего наблюдать за любовью или ее отсутствием на экране. Все остальные эмоции Александр Балуев назвал «некими оттенками серого». Актер признался, что именно это он и играет всю свою актерскую карьеру. По его словам, сейчас у него в жизни счастливый период – он любит.

Александр Балуев отметил, что тут нужно спрашивать у второй половины, взаимная любовь или нет. Он убежден, что существует единственная безусловная любовь родителей к детям. Актер заявил: у него безграничные чувства к дочери Марусе. Единственное, что его расстраивает, это редкое общение с наследницей. 17-летняя дочь живет в Польше с матерью и учится в гимназии. До пандемии артист часто летал к ней, а из-за ограничений теперь лишен такой возможности.

Александр Балуев признался журналистам: чем старше он становился, тем больше у него трансформировались представления о любви. Каждый человек подвержен страсти, но чем старше становился актер, тем быстрее у него начинала «подключаться голова» в этих вопросах. При этом артист понимает, что любовь может прийти к человеку в любом возрасте, когда ее совсем не ждешь.

Источник: 7days.ru