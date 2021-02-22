Названы причины развода Ким Кардашьян и Канье Уэста

22.02.2021, 16:04, Разное

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В прошлом месяце стало известно, что Ким Кардашьян и Канье Уэст разводятся. Однако только сейчас опубликованы причины разрыва звездной пары.

Со слов инсайдеров, отправной точкой для развода стали события 2018 года. Тогда Канье Уэст высказался по поводу рабства в Америке. По мнению музыканта, данное явление – это осознанный выбор, а не повинность темнокожих людей в США. Однако сама Кардашьян была категорически не согласна с мнением супруга, но переборола себя и попыталась мирно урегулировать разносторонние взгляды на определенные события. Вторым толчком к разрыву, который, скорее всего, и стал окончательным, стало интервью Уэста с прессой относительно Норт – дочери знаменитостей. Музыкант пояснил СМИ, что он обсуждал с супругой возможность аборта. Именно этот поступок стал своеобразной точкой не возврата и основной причиной развода звездной пары.

Все же последний ударом для Ким Кардашьян оказались публикации в социальной сети супруга весьма громких и компрометирующих высказываний, в которых музыкант уверял, что возлюбленная жена пытается его спровадить в психушку, но конкретных доказательств не привел. Только после этого Кардашьян приняла окончательное решение и 19 января 2021 года подала на развод. Пока знаменитости еще официально супруги, поскольку сам процесс займет определенное время из-за раздела имущества и решения вопроса относительно опеки над ребенком, поэтому больше подробностей о разногласиях в семье Ким Кардашьян и Канье Уэста появится немного позже.