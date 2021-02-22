 

В ДР Конго убили посла Италии

22.02.2021, 15:58, Новости дня
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22 февраля в Демократической Республике Конго в ходе нападения убили посла Италии в этой стране Луку Аттаназио. Об этом проинформировал МИД Италии.

В заявлении главы ведомства Луиджи ди Майо сказано, что погибли посол и солдат карабинеров.

“Двое слуг государства, которые были жестоко оторваны от нас при исполнении своего долга. Обстоятельства этого жестокого нападения до сих пор неясны, и мы приложим все усилия, чтобы пролить свет на произошедшее”, – говорится в сообщении.

ANSA уведомило, что вместе с Аттаназио погиб 30-летний карабинер Витторио Яковаччи, служивший в посольстве Италии в ДР Конго с сентября 2020 года.

По данным агентства, посол и карабинер находились в машине, двигавшейся в составе колонны миссии ООН, на которую напали вооруженные стрелковым оружием боевики. Это произошло на востоке страны между населенными пунктами Гома и Букаву.

По одной из версий, нападение произошло с целью похищения. Точной информации пока нет.

Аттаназио был ранен в живот, он скончался в больнице, куда его доставили в критическом состоянии.

Послу было 43 года. Посольство в ДР Конго он возглавил в сентябре 2017 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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