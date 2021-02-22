В ДР Конго убили посла Италии
22.02.2021, 15:58,
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22 февраля в Демократической Республике Конго в ходе нападения убили посла Италии в этой стране Луку Аттаназио. Об этом проинформировал МИД Италии.
В заявлении главы ведомства Луиджи ди Майо сказано, что погибли посол и солдат карабинеров.
“Двое слуг государства, которые были жестоко оторваны от нас при исполнении своего долга. Обстоятельства этого жестокого нападения до сих пор неясны, и мы приложим все усилия, чтобы пролить свет на произошедшее”, – говорится в сообщении.
ANSA уведомило, что вместе с Аттаназио погиб 30-летний карабинер Витторио Яковаччи, служивший в посольстве Италии в ДР Конго с сентября 2020 года.
По данным агентства, посол и карабинер находились в машине, двигавшейся в составе колонны миссии ООН, на которую напали вооруженные стрелковым оружием боевики. Это произошло на востоке страны между населенными пунктами Гома и Букаву.
По одной из версий, нападение произошло с целью похищения. Точной информации пока нет.
Аттаназио был ранен в живот, он скончался в больнице, куда его доставили в критическом состоянии.
Послу было 43 года. Посольство в ДР Конго он возглавил в сентябре 2017 года.
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